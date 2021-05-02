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روبوت متنقل لشحن السيارات الكهربائية بدءاص من يونيو المقبل

الأحد 02/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة أمريكية متخصصة فى مجال التكنولوجيا الخضراء اليوم الأحد، عن تطوير روبوت شحن ذكي اسم  Mochi، لشحن السيارات الكهربائية.

وطورت الشركة الروبوت المتنقل، حيث قامت بزيادة إنتاجيتها منه، من اجل طرحه ودخوله العمل رسميا في شهر يونيو 2021 المقبل، والذي سيحقق طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الخضراء.

ويعمل الروبوت Mochi بالكهرباء الخضراء بنسبة مائة % ويمكن توزيعه في كافة المناطق ولديه نظام ذكي يمكنه من العثور على السيارات الكهربائية وشحنها، ما يوفر الوقت والجهد للسائقي.

ويلبي Mochi  الطلب المزايد حاليا ومستقبليا، نتيجة إلى زيادة دخور المركبات الكهربائية إلى الخدمة، ما يعطي أهمية كبيرة له حيث يلبي الطلب المتزايد على محطات الشحن.

ويوجد في الروبوت Mochi نظام تشغيل ذكى يسمى EnOSTM التابع للشركة، الذى يربط ويدير أكثر من 200 جيجا واط من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

 ويوفر النظام للجهاز إمكانية وصول الروبوت Mochi إلى الكهرباء الخضراء بنسبة 100 %، ما يسمح للمركبات الكهربائية التى يشحنها بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء، أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

كما أكدت الشركة الأمريكية على توافق Mochi مع معظم السيارات الكهربائية السائدة فى السوق، وهو مدعوم ببطاريات AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيلو واط فى الساعة وخرج طاقة 42 كيلو واط، ويمكن للجهاز شحن السيارة الكهربائية فى غضون ساعتين فقط لمسافة قيادة تصل إلى 600 كيلومتر، ما يمثل طفرة كبيرة.

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