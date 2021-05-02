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سمية الخشاب : حلقات "موسى" تحمل مفاجآت من العيار الثقيل (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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قالت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة مسلسل "موسى"، مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن هناك ملحمة تمثيلية بينها وبين الفنان سيد رجب، قائلة :"أنا عملت له ألف حساب، وأنا أقف أمامه، لأنه غول تمثيل ويجب أن أكون على نفس القدر، والحمد لله إن ربنا كرمنا جميعًا".


وأكدت "سمية" خلال مداخلة هاتفية مع كابتن "أحمد شوبير" في برنامج "الوش التاني"، على أن مسلسل "موسى" من أحلى المسلسلات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لا تسعى للظهور كل عام، وتفضل أن تختار ورق محترم ودور جيد يليق بحجم الجمهور.

وأضافت "سمية" أن الجمهور على السوشيال ميديا هم سبب عودتها مرة آخرى للفن بسبب تشجيعهم لها ومطالبتها طوال الوقت على العودة مجددًا لعالم الفن، مشيرة إلى أن الحلقات القادمة من مسلسل "موسى" تحمل الكثير من المفاجأت قائلة :"نار نار،، مفاجآت من العيار الثقيل".

وتجسّد "سمية الخشاب" دور "حلاوتهم" شقيقة المعلم "وهبة" ويجسد دوره الفنان سيد رجب، وتقع في غرام "موسى"، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وتكشف الحلقات القادمة عن الكثير من الأحداث بالمسلسل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، مفيد عاشور، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.


برنامج "الوش التاني" تقديم كابتن أحمد شوبير، على الهواء مباشرة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، من الأحد إلى الخميس من الثالثة وحتى الخامسة عصرا، ويذاع عبر إذاعة أون سبورت FM.


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