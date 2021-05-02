عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خبر صادم إلى جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل مباراة الغد أمام غزل المحلة.

وأعلن شوبير غياب الثنائي سعد الدين سمير ومحمود عبد المنعم كهربا عن الأهلي في مباراة الغد بسبب الإصابة.

وأضاف شوبير بأنه من الممكن أن تشهد قائمة الأهلي لمباراة الغد عودة المغربي بدر بانون الذي تغيب عن الفريق في الفترة الماضية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان سعد أصيب في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي الماضية أمام الجونة، فيما تعرض كهربا لحالة إغماء في الساعات القليلة الماضية.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.