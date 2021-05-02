رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

حقق نادي يوفنتوس فوز صعب وثمين بنتيجة 2-1 على نظيره أودينيزي اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.





أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه يوفنتوس لقلب تأخره صفر- 1 أمام مضيفه أودينيزي، إلى فوز في الوقت القاتل 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وبادر أودينيزي بالتسجيل عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض رونالدو في الدقائق الأخيرة، ويحرز هدفين لمصلحة يوفنتوس في الدقيقتين 83 من ركلة جزاء و90، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1 - 1 مع فيورنتينا.





وبعدما فقد لقب المسابقة، التي احتكرها خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعد تتويج إنتر باللقب اليوم قبل نهاية الموسم بأربع مراحل، أصبح هدف يوفنتوس الأساسي الآن، التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 69 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.



