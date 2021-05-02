Advertisements

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

الأحد 02/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق نادي يوفنتوس فوز صعب وثمين بنتيجة 2-1 على نظيره أودينيزي اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه يوفنتوس لقلب تأخره صفر- 1 أمام مضيفه أودينيزي، إلى فوز في الوقت القاتل 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر أودينيزي بالتسجيل عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض رونالدو في الدقائق الأخيرة، ويحرز هدفين لمصلحة يوفنتوس في الدقيقتين 83 من ركلة جزاء و90، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1 - 1 مع فيورنتينا.

وبعدما فقد لقب المسابقة، التي احتكرها خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعد تتويج إنتر باللقب اليوم قبل نهاية الموسم بأربع مراحل، أصبح هدف يوفنتوس الأساسي الآن، التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 69 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو يقود يوفنتوس رونالدو دوري الإيطالي

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

البريد: نفاذ النقدية بماكينات الصراف الألي فى أقل من 48 ساعة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يقهر سبال ويتصدر الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس

يوفنتوس يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال

فيورنتينا يهزم أودينيزي بثلاثية مثيرة في الكالتشيو

رونالدو يقود يوفنتوس لعبور عقبة أودينيزي في الدوري الإيطالي

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي