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مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا والسوق الرئيسي يصعد 1.12%

الأحد 02/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لينهي “العام” تدولات أول أيام الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.82% بدعم من الأداء الإيجابي لغالبية قطاعات السوق باستثناء “التكنولوجيا”.

وارتفع السوق الأول 0.72% ومؤشرا “الرئيسي” و”رئيسي 50″ بنسبة 1.12% و0.65% على الترتيب.

وانحسر حجم التداولات إلى 518.05 مليون سهما من 605.81 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة المتداولة إلى 72.73 مليون دينار من 82.89 مليون دينارا الجلسة السابقة.

وسيطر الأداء الإيجابي على قطاعات السوق بخلاف “التكنولوجيا” الذي هبط 1.87% و”الرعاية الصحية” الذي استقر عند مستوى إغلاق تداولات الخميس الماضي.

وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية الأداء الإيجابي بصعوده 3.28% تلاه الصناعية مرتفعا 1.53% ثم الطاقة بنسبة 1.31%.

وكان سهم “المصالح العقارية” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 35.52%، فيما جاء سهم “بيان” الأكثر تراجعا بعد هبوطه بنحو 4.76%، كما تصدر سهم “الكويت الوطني” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 17.3 مليون دينار.

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