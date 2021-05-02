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محمد يونس يكشف كواليس تجسيده لشخصية البكاتوشي في مسلسل الاختيار2

الأحد 02/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الفنان محمد يونس، كواليس تجسيد شخصية البكاتوشي في مسلسل الاختيار 2..رجال الظل، مؤكدًا أن كره الجمهور له في تجسيد لهذا الدور دليل على صدق أدائه للشخصية.

وقال "يونس" في حواره على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة كان من أصعب المشاهد التي أدائها في المسلسل.

وأشار إلى أن الدمج بين المشاهد الدرامية والحقيقية في عمل الاختيار 2 لإثبات الواقع، موضحًا أن كل الممثلين يتمنون المشاركة في عمل وطني مثل هذا المسلسل.

وأضاف أن الصراع بداخله كان الأصعب بسبب كرهه لشخصية البكاتوشي الحقيقية وحبه لتجسيدها كونها تمثل تحدي للممثل لكي يؤديها، مستطردًا "اشتغلت على الشخصية بمتابعة فيديوهات كثيرة للبكاتوشي الحقيقي".

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