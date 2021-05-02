Advertisements

صراع سداسي على نجم مانشستر سيتي

الأحد 02/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو  نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيرحل عن السيتزنز نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ستار البريطانية إلى أن عقد أجويرو ينتهي في 30 يونيو المقبل وكان المان سيتي قد أعلن رحيله عن الفريق مجاناً عقب نهاية عقده.

وأكدت  الصحيفة البريطانية أن كلاً من إيفرتون وتشيلسي و ليدز يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وإنترميلان الإيطالي يرغبون في التعاقد مع سيرجيو أجويرو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سيرجيو البالغ من العمر 32 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ عام 2011 وخاض مع المان سيتي 386 مباراة في جميع البطولات وسجل 258 هدفاً وصنع 73هدف آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

09:29 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي