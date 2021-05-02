تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق

Advertisements
تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق
الأحد 02/مايو/2021 - 10:02 م
علي خلاف
Advertisements
حدد مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، موقفهم من العروض المقدمة لرحيل محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر للاحتراف الخارجي في الصيف المقبل.
الأهلي يرفض رحيل احتراف محمد شريف
ورفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، خروج محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر للاحتراف الخارجي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء رفضوا خطوة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، للاحتراف الخارجي.
وأتم المصدر موضحا أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يفكروا في التفريط في خدمات محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر والأساسي في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إذ يعتبر هو المهاجم الأول في القلعة الحمراء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements