تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق

حدد مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، موقفهم من العروض المقدمة لرحيل محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر للاحتراف الخارجي في الصيف المقبل.





الأهلي يرفض رحيل احتراف محمد شريف





ورفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، خروج محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر للاحتراف الخارجي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء رفضوا خطوة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، للاحتراف الخارجي.





وأتم المصدر موضحا أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يفكروا في التفريط في خدمات محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر والأساسي في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إذ يعتبر هو المهاجم الأول في القلعة الحمراء.