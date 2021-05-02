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"الضباط المنشقون".. بدء الحلقة الـ20 من "الاختيار2"

الأحد 02/مايو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل بحفل زفاف "عاليا" ويوسف الرفاعي، وإخبار "نادية" زوجة زكريا يونس أنها أصيبت بكانسر، وسميت حلقة اليوم بـ"الضباط المنشقون".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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