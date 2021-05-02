وكيل تموين قنا: تضاعف كميات القمح الموردة للصوامع عن واردات العام الماضي



واضاف السيد، في تصريحاته، أنه في الاول من مايو تم توريد ١٠الف ٤٢٣ طنا و٨٨١ كجم لصومعة قنا المعدنية و١٢٠٩٨ طنا و١٠٠ كجم لصومعة قوص المعدنية و١٦٩٧٥ طنا و٨٩١ كجم لصومعة الترمسة و١٧٨٣٠ طنا و٥٧٢ كجم لصومعة المراشدة.



واضاف السيد، أنه تم توريد ٧٠ طنا و٨٩٦ كجم من القمح لشونة فرشوط وأيضا ٣٠ طنا و٥٩٦ كجم لشونة قوص و٣٣ طنا و٣٢٨ كجم للبنك الزراعي.



هذا وقد أشار السيد، إلى أن سعر أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢١ بلغ ٧٢٥ جنيها للأردب بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراطا وبواقع ٧١٥ جنيها للأردب بدرجة نظافة ٢٣ قيراطا وبواقع ٧٠٥ جنيها للأردب بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراطا، هذا وجاري توريد الاقماح في الصوامع والشون بمحافظة قنا وفقا لخطة وزارة التموين وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.



قال المحاسب احمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه تم توريد ٥٧ ألف و٢٣٨ طن و٢٦٤ كجم قمح للصوامع والشون على مستوي محافظة قنا، بداية من شهر مايو الحالي، مؤكدا تضاعف الكميات وزيادتها عن وارد العام الماضي.