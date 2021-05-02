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يوسف الحسيني عن ضعف الإقبال على لقاح كورونا: شيء غريب جدًا

الأحد 02/مايو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر قامت بتوفير لقاح كورونا، ورغم ذلك لم يحصل الكثير من المصريين على اللقاح، معقبًا: "شيء غريب جدًا، أوروبا على وشك الإغلاق بسبب زيادة الإصابات، ومصر مش عايزة تعمل كده،...عشان الإغلاق هيأثر على شغلك". 

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن الدولة المصرية قامت بفتح الكثير من مراكز اللقاحات، والاقبال ضعيف جدًا، رغم أن الإصابات في زيادة مستمرة، مشيرًا إلى أن الدولة تجهز لتطعيم 10 آلاف مواطن مصري يوميًا في أرض المعارض فقط، خلاف باقي المراكز في كل أنحاء الجمهورية. 

وأضاف: "الدولة عمالة تقول بقدر الإمكان مفيش داعي للتجمعات، وقامت بغلق حديقة الحيوان، وحديقة الاسماك للحد من إنتشار كورونا". 

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