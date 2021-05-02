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حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر

الأحد 02/مايو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي شاهين
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بعد سنوات من اختفائها عن الساحة الفنية، عادت حورية فرغلي إالي مصر بعد إجراء عدة عمليات تجميلية فى أمريكا منذ 3 أشهر.

وصلت منذ قليل حورية فرغلى إلى مطار القاهرة الدولي بعد نجاح عمليتها الأخيرة فى أمريكا.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صور لها  بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ومبتسمة بعد نجاح  العمليات، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.
حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر
حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر
حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر
حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر

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