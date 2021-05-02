حورية فرغلي تصل القاهرة بعد نجاح عمليتها في أمريكا منذ 3 أشهر





بعد سنوات من اختفائها عن الساحة الفنية، عادت حورية فرغلي إالي مصر بعد إجراء عدة عمليات تجميلية فى أمريكا منذ 3 أشهر.





وصلت منذ قليل حورية فرغلى إلى مطار القاهرة الدولي بعد نجاح عمليتها الأخيرة فى أمريكا.



