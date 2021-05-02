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عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

الأحد 02/مايو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك لعبة أعلامية تحدث خلال هذه الفترة ولكنها لا تتفق مع أصول السياسة، معلقا: "في كلمة اليومين دول بتروح وتيجي اسمها المصالحة مع الإخوان".
 
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن من يتحدث في هذا الأمر هم الإخوان، مضيفا: "بيطلوا في الكلوب الهاوس يتكلموا عليها ويقولوا لاء مفيش مصالحة"، متابعا ردا على الإخوان، "ايه الفيلم اللي بتتكلموا عنه ده، مين قالكم أن المصريين عايزين يتصالحوا".

وأضاف، "مصالحة إيه اللي بتتكلموا عنها"، متسائلا: "ما الذي يدفع المصريين أن يضعوا أيديهم في يد الإخوان؟، مستطردا: "أنتم متساوش عندنا بصلة، نقعد معاكم ليه، وليه نربي عقارب تاني.. دول مافيا مافيا، ومش بيحبوا غير بعض، ومش بيتجوزوا غير من بعض".

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