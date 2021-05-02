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الحلقة الـ20 من "نسل الأغراب".. عساف يخدع بكري بإعطائه ذهبًا مزورًا

الأحد 02/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة العشرين من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "عساف" أحمد السقا لمنزل "علي" للحديث مع "جليلة"، ويخبرها أنه إذا كان يشك من عدم اختيارها له، لم يكن سيطلب أن يخيرها، لكنه عندما نظر في عينيها بعد لقائه بها، تأكد أنها مازالت تحبه، لتخبره أنها فعلت ذلك لخوفها الشديد على أبنائها، لكنه لا يصدقها، ويخبرها أنها تكذب عليه، فتحذره إذا فكر في إيذاء أولادها أو اخوتها أو غفران لأنه في هذه الحالة سيخسرها للأبد.

خروج "مصطفى" من الحبس، ثم يرسل "عساف" مجموعة من الرجال لمنزل "علي" لكي يقفوا أمام منزل "علي" لحماية "جليلة"، فينفعل عليهم "علي"، ويقوم بطردتهم، ويذهب لـ "عساف" وينفعل عليهم، ويخبره أنه لن يجلب المطاريد لكي يقفوا أمام منزله، وأنهم جاءوا لأنهم أصدقاء له لكي يقفوا بجانبه.

يذهب "حسيب" لـ"غفران" ويطلب منه ألا يأذي جليلة، اخبار "عساف" لشقيقه "نميري"أن الذهب الذي أعطاه لـ"بكري" ذهب قشرة، وأن عقد الأرض مزور.

مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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