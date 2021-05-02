الإدارة المركزية للحدائق: حديقة حيوان الجيزة خالية من وباء كورونا

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية للحدائق بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان أغلقت 6 شهور بسبب وباء كورونا، وافتتحت في شهر أغسطس الماضي، ومنذ هذا اليوم يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، من خلال قياس درجة الحرارة لكل الزائرين، وارتداء الكمامة قبل الدخول إلى الحديثة.



وتابع"رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الوزارة تحدد الكثافة داخل حديقة الحيوان، من خلال منع الكثافة لأكثر من 4 آلاف زائر، لافتَا إلى أن الزائر يلتزم بالنظافة في حديقة الحيوان، عندما يجد هناك مستوى عال من النظافة.



ولفت رئيس الإدارة المركزية للحدائق بوزارة الزراعة، إلى أن حديقة الحيوان خالية من أي إصابة بكورونا سواء من جهة العمال او الحيوانات.

