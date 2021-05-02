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بدر بانون يواصل تدريباته التأهيلية في الأهلي

الأحد 02/مايو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل بانون أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، قبل أن يستأنف التدريب بشكل منفرد في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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