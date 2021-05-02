حديث مؤثر بين نادية وزكريا يونس عقب إصابتها بكانسر..أحداث الحلقة الـ20 من "الاختيار2"

بدأت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON " في تمام الساعة الـ9 مساء.



وأخبرت نادية "زكريا يونس" بإصابتها بكانسر في الرحم، والذي لم يصدق ذلك وعبر عن قلقه عليها قائلا: "أنا مش هعترف بحاجة انتي كويسة"، وردت عليه: "أنا مش خايفة على نفسي يا زكريا أنا خايفة عليك انت والبنات".



ومن المقرر أن تجري "نادية" عملية لإزالة الرحم، وأجرو تحاليل وإشاعات من أجل الإطمئنان على حالتها.



كما أن قرر يوسف الرفاعي و"عاليا" السفر لقضاء شهر العسل، ووجدت "عاليا" تيشرت لـ"يوسف" به دم من إصابته في أحد العمليات.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

