بالإجراءات الإحترازية.. 'المخلل' فاكهة الموائد في شم النسيم وشهر رمضان بالإسكندرية

يعتبر المخلل من الموالح التي تزين الموائد في كل وقت خاصة في الأعياد والمناسبات، وتزدهر تلك التجارة مع إقتراب موسم شم النسيم، الذي أتى هذا العام متزامنًا مع شهر رمضان الكريم، مما جعل الإقبال عليه كبيرًا.



ورصدت 'الفجر' أسعار المخللات بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية، ويقول "شاهين فتحي مصطفى" أحد بائعي المخللات الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، والمخللات جودتها عالية ونظيفة، ويقبل الناس عليها في شهر رمضان المبارك وعيد شم النسيم.



وتابع تتراوح أسعار المخللات ما بين ٢٠ و٣٠ جنيهًا، اللفت من ١٥ لـ ٢٠، القرنبيط ١٥، الليمون ما بين ٢٠ و٣٠ جنيهًا، مخلل المحشي ٣٠ جنيهًا، والمشكل من ٢٠ لـ ٣٠ جنيهًا.



وأضاف أن إقبال المسيحيين على شراء المخللات كبير لأنهم يحتاجونها على موائدهم بجوار اللحم او الفسيخ والرنجة، فهي تعتبر فاكهة بالنسبة لهم، خاصة الباذنجان المحشي والخيار المحشي واللفت.



كما أن اللفت السحب عليه كبير وهي ظاهرة لم تحدث من قبل أن يباع منه في فترة قصيرة تلك الكمية الكبيرة.



وتابع نحن ملتزمين بالإجراءات الإحترازية من تعقيم وارتداء الكمامات، وجوانتي اليد، ونحافظ على التباعد الاجتماعي وقت الإزدحام.

