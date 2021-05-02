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بعد طرح البرومو .. "ديدو" إبهار في الجرافيكس ومغامرة تستحق الإشادة

الأحد 02/مايو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تمكن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "ديدو" من تحقيق تفاعل كبير على مواقع السوشيال ميديا وذلك عقب طرحه بساعات ؛ حيث يستعد صناعه " لطرح الفيلم في عيد الفطر المقبل.


وتضمن الإعلان عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعه السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين وذلك بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

كما ان "ديدو" يعد أول فيلم مصري يحتوى على هذا الكم من الجرافيكس ؛ حيث أن ضخامه إنتاج العمل تتشابه مع أفلام ديزني التي لم تقدم في مصر من قبل.

ووصف رواد التواصل الاجتماعي" التريلر "بأنه مفاجأة ومغامرة تحسب للمنتج أحمد السبكي اذ يهرب معظم منتجي السينما من هذا الافكار بسبب التكلفة العالية وصعوبة تنفيذ الفكرة ؛ ولكن " ديدو " سيفتح شكلها جديدا من هذا الأفكار في السينما المصرية.

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

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