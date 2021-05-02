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عاجل- عبد السعيد يهز شباك الزمالك بهدف رائع (فيديو)
الأحد 02/مايو/2021 - 10:21 م
مصطفى صابر
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تمكن النجم عبد الله السعيد من تسجيل الهدف الأول لصالح بيراميدز في شباك الزمالك ليمنح فريقه التقدم في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطارمنافسات الدوري المصري.
وجاءالهدف في الدقيقة 39 بطريقة رائعة بعد عرضية أرضية من إيريك تراوري ليرواغ السعيد دفاع الزمالك ويسكنها شباك محمد عواد حارس الزمالك
وجاءت تشكيلة بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي
في خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي
في خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
في خط الهجوم: جون أنطوي
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