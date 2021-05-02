الشريف يكشف خطة استعداد محافظة الإسكندرية خلال شم النسيم وعيد الفطر

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.



وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد إن محافظة الإسكندرية تعتبر ملتقى ومصيف لمصر كلها، مؤكدًا على التزامه بقرارات مجلس الوزراء واستمرار إغلاق الشواطئ العامة والخاصة.



وأضاف أن هناك 66 شاطئ خاص وعام وجميعها مغلقة بالكامل بما فيها القرى السياحية، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق ما يقرب من 255 مقهى وكافيه و1100 محل و342 سنتر وتحرير أكثر من 12 ألف محضر على مستوى جميع الأحياء لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.



وأكد أن تطبيق هذه الإجراءات جعل محافظة الإسكندرية بعدما كانت الأولى في أعداد الإصابات، ولكنها أصبحت الآن رقم 24 في أعداد الإصابات، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص الملاك في بعض القرى السياحية المطلة على الشواطئ يستغلون تواجدهم ويجلسون على الشواطئ وهنا يتم تحميل المخالفة للقرية كلها.