الكشف عن حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الغد والتي ستجمع بين الأهلي ومضيفه غزل المحلة.

وينزل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من :-

محمد معروف (حكم ساحة)

محمد محمود لطفي (حكم مساعد)

خالد السيد (حكم مساعد)

صالح سلامة (حكم رابع)

سيد شعبان (حكم فيديو)

إبراهيم محجوب (مساعد حكم فيديو)