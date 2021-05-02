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النصر السعودي يبحث عن بديل لنجم الفريق بسبب الإصابة

الأحد 02/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي تبحث عن بديل نجم الفريق بيتي مارتينيز الذي تعرض للإصابة وسيغيب لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" اليوم الأحد، فإن اللاعب الأرجنتيني يواجه سيناريوهين، أولهما "تسجيل لاعب أجنبي بديل مكانه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تأكد غيابه عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر، على أن تتم إعادة تسجيله في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار بيتي بالقائمة حال تقدمه في فترة العلاج والتأهيل بحيث لا تزيد مدة غيابه عن خمسة أشهر".

وأعلن النصر مؤخرا :"بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة".

وأضاف:"اللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر".

وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وانضم مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وشارك مارتينيز مع النصر منذ انضمامه في 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.

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