زوجة زكريا يونس في أحد المستشفيات لإجراء عملية واستشهاد أحمد الرفاعي في "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "الاختيار2"، الكثير من الأحداث حيث تبين من التحاليل أن الورم الذي تعاني منه "نادية" إنجي المقدم، هو ورم خبيث وذهبت لإجراء العملية في أحد المستشفيات.



كما استشهد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعي في حادث إرهابي، ضمن أحداث الحلقة، وأخبر يوسف الرفاعي الضباط بعدم إخبار زكريا يونس بسب الظروف التي يمر بها.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

