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منظومة الشكاوى: عملنا يصب في التعجيل بحل المشكلات لتغيير الواقع للأفضل

الأحد 02/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومة بمجلس الوزراء، إن المنظومة تم تفعيلها في 2017، موضحا أن هناك أكثر من آلية للتواصل مع المنظومة، حيث هناك خط ساخن، وبوابة إليكترونية، وتطبيق "في خدمتك" على الهواتف المحمولة.
 
وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن المنظومة توفر خدمة "الكول سنتر" والتي تقوم بمتابعة الوضع مع صاحب الشكوى، لافتا إلى أن كل المنظومات التي تتلقى شكاوى المواطنين تتكامل مع بعضها، وكله يصب في التعجيل في تغيير الواقع للأفضل.

ولفت رئيس منظومة الشكاوى الحكومة بمجلس الوزراء، إلى أنهم يسعون للتعامل مع كل ما يتم تداوله على "السوشيال ميديا"، وكل ما يثار في البرامج الإعلامية.

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