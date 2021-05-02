باسل خياط يستعد لأقوى ضرباته ضد طليقته في حرب أهلية

في هدوء وتخطيط ماكر يستعد الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) لتوجيه ضربة قوية لطليقته مريم (يسرا) من خلال التلاعب بقلب ابنتها.





وشهدت الحلقة العشرون الكشف عن خطة يوسف للانتقام من مريم حيث يدفع هو ونادين بشاب لإيهام تمارا ابنة طليقته بالحب حتى يتمكن من السيطرة عليها وإقناعها بتنفيذ ما يريده دون اعتراض، فيما توقع الجمهور أن يستغلها لتنفيذ انتقام مدمر لمريم.





حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.