جالطة سراي يرتقي لوصافة الدوري التركي بمشاركة مصطفي محمد

تمكن نادي جالطة سراي من الفوز على نظيره جينتشلار بيرليجي بنتيجة 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة 39 من الدوري التركي وتقدم جالطة سراي لوصافة ترتيب الدوري بشكل مؤقت.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز تشايكور ريزا سبور على مضيفه دينزلي سبور 1/ صفر، وقونيا سبور على ضيفه فاتح قرا جمرك 5 / 1، وجوزتبه على مضيفه أنطاليا سبور 3 / 2.





وارتفع رصيد جالطة سراي، الذي واصل صحوته في البطولة بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف بشكتاش (المتصدر)، ونقطتين أمام فناربخشه، صاحب المركز الثالث، الذي ربما يعود للوصافة من جديد، حال فوزه على ضيفه إرزوروم غدا الإثنين في نفس المرحلة.





في المقابل، تجمد رصيد جينتشلار بيرليجي عند 35 نقطة في المركز العشرين (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.





وافتتح اللاعب الشاب هليل دروفيز أوغلو التسجيل لجالطة سراي في الدقيقة 44، فيما تكفل إمري أكبابا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53.





وبات دينزلي سبور أول المودعين للدرجة الأولى ببطولة الدوري التركي هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه تشايكور ريزا سبور في وقت سابق اليوم.





وبقي دينزلي، الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة منذ شهرين تقريبا، قابعا في قاع الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف مراكز الأمان، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.





في المقابل، ارتفع رصيد ريزا سبور إلى 54 نقطة في المركز الحادي عشر .





وتقمص الهولندي برايان ساموديو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف ريزا الوحيد في الدقيقة 72.