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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20 | تابع ملخص وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل نسل الاغراب "غفران" ووالدته يبكيان بعدد لقائهما لاول مرة من 20 عاما

الأحد 02/مايو/2021 - 10:37 م
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20
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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20 | تابع ملخص وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل نسل الاغراب "غفران" ووالدته يبكيان بعدد لقائهما لاول مرة من 20 عاما

بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 بلقاء غفران "أمير كرارة" ووالدته شامية "أحلام الجريتلى" للمرة الأولى منذ 20 سنة، وذلك بعد أن أعادها له عساف "أحمد السقا" الدى أختطفها وأخفاها طوال هذه الفترة انتقاما من غفران.
 
يبكى غفران وأخوه سعادة "محمد مهران" بمجرد رؤيتهما والدتهما شامية، التى لم تتمالك نفسها من البكاء هى الأخرى، وتؤكد لغفران أنها لا تريد حقها والاكتفاء بالكره والعداوة ورغبتها فى أن تعيش ما تبقى من عمرها فى أمان لأنها تعبت، ولكن غفران يرفض وعدها بأنه لن يقوم بشىء، لأنه مصمم على استكمال عداوته مغ عساف، ويسألها إذا عساف أم بكرى "عماد زيادة" هو الذى أخفاها إلا أنها تنفى علاقة بكرى بالموضوع.
 
وشهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، زيارة محفوظ "محمد غنيم" ابنه مصطفى "أحمد عبد الله فى السجن، ويخبره أنه اتفق مع الرجال الذين هجموا على كمين الشرطة وأطلقوا عليه الرصاص للتخلص مع رئيس المباحث علي "دياب"، بتغيير أقوالهم والاعتراف بأنهم قاموا بذلك لوجود عدواة مع رئيس المباحث على الذى بدوره يحقق مع بكرى عن الذهب الذى وجده فى سيارة النقل ويؤكد بكرى أنه ذهب العجر وليس ذهب الأغراب. 
 
مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.
 
مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.
 
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20 | تابع ملخص وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل نسل الاغراب "غفران" ووالدته يبكيان بعدد لقائهما لاول مرة من 20 عاما

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