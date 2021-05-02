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برومو "ديدو" يتعدي ال "٣" مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 02/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تخطي الاعلان الرسمي لفيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي ال ٣ مليون مشاهده علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد يومين من طرحه وذلك نتيجه تفاعل ومشاركه العديد من رواد التواصل الاجتماعي معه.

"ديدو" بطوله كريم فهمي و بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وهدي المفتي واحمد فتحي ومحمد ثروت وفكره كريم السبكي و محمد احمد السبكي و انتاج احمد السبكي واخراج عمرو صلاح ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية احتفالا بموسم عيد الفطر المبارك .

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الابهار بمشاهد الجرافيكس الضخمه التي خطفت انظار المشاهدين والتي تقدم لأول مره فكره بهذه الطريقه داخل صناعه السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين وذلك بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور .

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