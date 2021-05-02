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مسلسل المداح الحلقة 20 | لو ماتبعتهاش.. احداث وملخص الحلقة 20 من مسلسل المداح.. تهديد "صابر" بمقطع فيديو لسرقة الذهب | المداح 20

الأحد 02/مايو/2021 - 10:40 م
مسلسل المداح الحلقة 20
مسلسل المداح الحلقة 20
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مسلسل المداح الحلقة 20 | لو ماتبعتهاش.. احداث وملخص الحلقة 20 من مسلسل المداح.. تهديد "صابر" بمقطع فيديو لسرقة الذهب | المداح 20

بدأت أحداث مسلسل المداح الحلقة 20، بـ«عمل» أجراه حمادة هلال ويجسد شخصية «صابر المداح»، وذلك بعد أن طلبه منها أحد رجال الأعمال في الحلقة السابقة للتفرقة بين شقيقه وزوجته.

كما استقبل «سمير أبوالمجد» ويجسد شخصيته محسن منصور، أحد رجال «هاني سراج»، والذين أخبروه أنّ حالهم تبدل للأسوأ منذ مقابلتهم مع «صابر»، مهددين بضرورة خروج صابر من حياتهم نظرًا لشعورهم بالخطر من ناحيته.

وفي مشهد غير متوقع، يفاجأ «صابر» بوجود «عبدالرازق» أمام منزله، ويعرض عليه مقطع فيديو يظهر خلاله «صابر» وهو يحمل شنطة سبائك الذهب والتي جمعها من البيت الذي قتل فيه «غالب» والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، كما طلب منه مبلغ مليون جنيه حتى لا يعترف على جريمته ويفضحه بين أهل قريته.

«زين» يتقدم لخطبة «رحاب»
وشهدت أحداث الحلقة أيضًا ذهاب «زين» ويجسد شخصيته محمد عز، إلى منزل «رحاب» والتي تجسد شخصيتها نسرين طافش برفقة «الشيخ سلام» ويجسد شخصيته أحمد بدير، وذلك ليطلب يدها للزواج وإعلان الخطوبة، إلا أنّها تشترط عليه تأجيل مراسم الحفل حتى انقضاء 40 يومًا على وفاة والدها، فضلًا عن مليون جنيه مهر الزواج.

وتنتهي أحداث الحلقة، بزيارة أحد أهالي القرية إلى منزل «صابر» ليستنجد به في إخراج الجن من نجله، ويقابله شقيقه «حسن» ويجسد شخصيته خالد سرحان، فيقوم بانتحال شخصية أخيه «صابر» بعد أن يخبره الأول أنّه سيدفع لـ«المداح» كل ما يملك في سبيل إنقاذ ابنه.

مسلسل المداح الحلقة 20 | لو ماتبعتهاش.. احداث وملخص الحلقة 20 من مسلسل المداح.. تهديد "صابر" بمقطع فيديو لسرقة الذهب | المداح 20

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