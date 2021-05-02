الصحة تكشف حقيقة وصول المتحور الهندي لفيروس كورونا إلى مصر

كشف علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة وصول المتحور الهندي لفيروس كورونا إلى مصر.



وقال "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد إن الفيروس الذي ظهر في الهند تغير في الخصائص المرضية مما جعله أكثر حده وشراسة وهذا السبب في أعداد الإصابات اليومية التي قاربت من الـ400 ألف يوميًا والوفيات الكثيرة في الهند.



وأضاف أن الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية تقوم بتتبع حدوث أي تغير في السلالات الموجودة في مصر وحتى الآن لم تثبت وجود سلالة جديدة عن الموجود في مصر.



واستطرد "عاملين ترصد معملي للفيروس ومعندناش ما يقلقنا حتى الآن والمستشفيات جاهزة لاستقبال المصابين وبروتوكول العلاج متوفر وما يحدث حاليًا طبيعي في بداية الموجة الثالثة وستأخذ أسبوع واثنين وتنكسر هذه الموجة وترجع الأمور لطبيعتها، ووضعنا أفضل مليون مرة مما يحدث في العالم".

