أقوال صادمة للمتهم الرئيسي في واقعة إصابة شقيقين في مشاجرة بالهرم: "مريض نفسي من 15 سنة"

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال " محمد.ع"، المتهم الرئيسي في واقعة التعدي على شقيقين بالضرب، وإحداث إصابتهما، بمنطقة الهرم غربي محافظة الجيزة، وقال خلال التحقيقات أن " بلال" مريض نفسي، ويعالج منذ 15 عامًا، لكنه تشاجر مع زوجته عدة مرات قبل ذلك.. " بيقفل الشباك في وش مراتي يا بيه، ورمى المياة وهي بتمسح".



وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة الشقيقان بكسر بالأنف وإحدى يديه، وقطع بالأذن، ما يستلزم إلى علاج أكثر من 21 يومًا.



كانت وقعت مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء والشوم، بشارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة، وسط ذهول وفزع سكان الشارع.



يوم الجريمة إفتعلت ربة منزل، مشاجرة مع جارها " بلال.ع"، ثلاثيني العمر، طالب بكلية التجارة، بإحدى الجامعات.. " رمى المياة، وأنا بمسح السلم"، لتخبر زوجها بما حدث.



أحضر الزوج 5 من أقاربه وتوجه إلى جاره، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم، وتعدوا عليه بالضرب على مراي ومسمع سكان الشارع، محدثين إصابته بكسر بالأنف وإحدى يديه.



حاول " محمد.ع"، أربعيني العمر الشقيق الأكبر لـ" بلال"، الدفاع عن شقيقه لكنهم تعدوا عليه هو الآخر بالضرب، محدثين إصابته بجرح قطعي بالأذن.. " قطعوا أذنه"، على حسب قول شقيقتهما.



تدخل الجيران لفض المشاجرة، وسط استغاثه شقيقة المصابين بشرطة النجدة، لحضور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الموقف، وإنقاذ شقيقيها من الموت، لكن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغًا من سيدة، تتهم كلًا من " أشرف.م.ج"، وزوجته " هند.ط" وأولادهما (يحيي _ محمد _ يوسف)، وصهره "أسامة.م"، بالتعدي على شقيقيها بالضرب، وإحداث إصابتهما، بعد إفتعال مشاجرة معهما.



تمكنت مأمورية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، من القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة، بعد هروب باقي المتهمين.



وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14956 جنح قسم شرطة الهرم لسنة 2021، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.