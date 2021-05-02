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اقتراب انكشاف سر الضباط المنشقون..أحداث الحلقة الـ20 من "الاختيار2"

الأحد 02/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "الاختيار2"، أحداث يوم 9 مايو 2016، حيث تشاجر عدد من الضباط المنشوق وهم خيرت السبكي "طارق صبري"، وتامر الكاشف، مع رجل وفتاة يتحدثون مع بعضهم في الشارع.



وعلم يوسف الرفاعي بأسماء هؤلاء الضباط وأخبر زكريا يونس ومن المقرر أن يخبرون اللواء رفعت للتركيز مع هؤلاء الضباط، وخاصة أنهم مبتعدين عن العمل لمدة 10 أيام.

ونجحت عملية "نادية" ولكن تم استئصال الرحم.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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