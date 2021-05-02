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السيطرة على حريق بجوار الوحدة الصحية القديمة بأولاد عمرو
الأحد 02/مايو/2021 - 10:50 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في بعض زراعات الهيش والمخلفات بجوار مبنى الوحدة الصحية القديمة بقرية أولاد عمرو، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في بعض زراعات الهيش والمخلفات بجوار مبنى الوحدة الصحية القديمة بقرية أولاد عمرو، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في بعض زراعات الهيش والمخلفات بجوار مبنى الوحدة الصحية القديمة بقرية أولاد عمرو، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
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