Advertisements

بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ

الأحد 02/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد بدأت اليوم فى تنفيذ قرار إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ومنع الاذدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ حملات مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على المقاهى والكافتيريات وفى المواصلات العامة.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بعدم الاذدحام والتجمعات خلال أعياد شم النسيم وذلك حرصا على السلامة العامة للمواطنين، مشددا على أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات والحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة.
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ
بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ببورسعيد والشواطئ

أخبار تهمك

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

10:59 م

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

11:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي