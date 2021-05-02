محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل جديدة عن عودة السياحة الروسية



وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن رئيس الوزراء تفقد المطار والمنطقة المحيطة به، فضلا عن عدد من الميادين التي تم رفع كفاءتها، كما توجه لمبنى المحافظة واستعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.



ولفت إلى أن حركة السياحة شهدت ركود الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت نسبة التشغيل إلى 20%، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع، وتعمل على دفعه.



وعن حركة السياحة الروسية، أوضح ان الروس يفضلون أن يأتوا إلى مصر في مجموعات، منوها بأنه سيلتقي مع السفير الروسي غدا للترتيب لاستقبال السياحة الروسية في مصر.



أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تقديره لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى المحافظة اليوم، قائلا: "رئيس الوزراء شرفنا بزيارته اليوم".