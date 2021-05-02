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اندلاع حريق أعلى منزل في منطقة الساحل بنجع حمادي

الأحد 02/مايو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلي سطح منزل الساحل بجوار الجامع الخيري، بنجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلي سطح منزل الساحل بجوار الجامع الخيري نجع حمادي، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

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