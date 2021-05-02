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الصحة: "استرازينيكا" من أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لهذه الأسباب

الأحد 02/مايو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن لقاح استرازينيكا بعد حملات التشويه التي تعرض لها مؤخرًا واتهامه بتسببه بحدوث تجلطات.

وقال "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد "لقاح استرازينيكا يعد من أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو واحد من أهم اللقاحات لأن سعره معقول ولسهولة نقله وتخزينه".

وأضاف "لا يوجد علاقة سببية بين التجلطات التي حدثت وبين اللقاح الجمعية المصرية لتجلط الدم ومنظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة استمرار تلقي هذا اللقاح، والأعراض الجانبية التي تظهر بسببه شيء طبيعي وتنتهي خلال يومين بعد تناول مخفضات الحرارة".

وأكد أن جميع اللقاحات التي تم توفيرها نسب فعاليتها جيدة ومتقاربة وآمنة، ولكن لا يوجد لقاح يحمي بنسبة 100% من الإصابة وهذا لا يجعلنا نغفل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الأجسام المضادة تنتج في الجسم سواء نتيجة الإصابة أو أخذ لقاح لمنع العدوى وهذا إجراء وقائي يمنع حدوث المرض وهناك إقبال حاليًا من الأطباء على تلقي اللقاح.

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