نور محمود لـ"الفجر الفني": أعد نفسي من المحظوظين بالمشاركة في "القاهرة كابول".. وحنان مطاوع فنانة قديرة رغم صغر سنها



فى البداية.. كيف جاء ترشيحك للدور فى مسلسل "القاهرة كابول"؟

جاء عن طريق المخرج حسام على، وأنا أعد نفسي من المحظوظين، لأننا تعاونت مع مخرج متميز مثله للمرة الرابعة أو الخامسة حتى الآن.



ما أسباب تحمسك للمشاركة فى مسلسل "القاهرة كابول"؟

هناك عدة أسباب جعلتني أتحمس لخوض هذه التجربة، وهو. وجود المخرج حسام على، لأنني واثق أنه سيسند لي دور مميز، العمل من تأليف الأستاذ عبد الرحيم كمال، كما أن العمل يشارك فيه كوكبة من النجوم وهما"طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين".





ما أوجه التشابه بين شخصيتك فى الحقيقة وشخصية "أحمد" التى تقدمها في "القاهرة كابول"؟

شخصية أحمد تختلف بشكل كبير عني ولكن هناك بعض التشابه فى بعض الصفات، فأنا أتمني أن أكون صبور ومتسامح إلى هذا الحد مثل أحمد، فهذه الشخصية نموذج للشاب المصري المحترم الذى يتميز بالمبادئ والأخلاق.





علاقتك مع حنان مطاوع أحبها الجمهور.. كيف كانت كواليس مشاهدكما سويا؟

حنان مطاوع على المستوي الشخصي تتميز بالاحترام والشياكة والجمال، وعلى المستوي الفني لا أحد يختلف على موهبتها، فيكفي أنه يقال عليها فنانة قديرة رغم صغر سنها، وهى جعلت المشاهد التي تجمعنا فيها روح وحب ومودة، وأنا سعدت جداً بالعمل معها.



هل ترى تأجيل العمل من العام الماضي أثر عليه بالسلب؟

لا الحمد لله العمل لاقي نجاحاً كبيراً، رغم أننا حزنا على تأجيله هو ومسلسل هجمة مرتدة، ولكن الحمد لله كانوا مو أفضل المسلسلات التى عرضت هذا الموسم.



ما المختلف فى تقديمك لدور ضابط المخابرات فى "هجمة مرتدة"؟

قدمت دور ضابط للمخابرات بشكل مختلف وجديد، فهو ليس ضابط المخابرات المتعارف عليه، الذى يلتزم بارتداء البدلة، أو حتى الذى يمكث فى مكتبه داخل مبنى جهاز المخابرات، ولكن دورى ضابط تشغيل أو تحريك العناصر، وهو المسئول عن المجندين وطريقة عملهم وتكليفهم بمهمات، ويتابع العمليات التى تقام خارج أرض مصر.



كيف استعددت للدور ضابط المخابرات؟

جلست مع المخرج أحمد علاء تحدثنا عن تفاصيل الشخصية، واستعنت بأصدقائى ضباط بأجهزة امنية، وأخذت منهم بعض التفاصيل من طريقة حديث وطريقة التعامل ضباط المخابرات، ومنهم عرفت أن هناك ابتسامة مناسبة لكل موقف بدون ضحك، وضابط المخابرات له ثقله برغم اختلاف المواقف، لذلك كان الأمر يحتاج لتركيز كبير جدا فى كل مشهد.





ما سر انجذابك للأعمال الوطنية.. وهل تتعمد المشاركة فى هذه الأعمال أم صدفة؟

أتشرف بمشاركتى فى الأعمال الوطنية، لكن فى العموم أنا ممثل.. وأتمني أن أشارك في أعمال متنوعة، لكن هذه الأعمال تعتبر شرف لأي ممثل.



ما الأعمال التى تراها تنافس "هجمة مرتدة، القاهرة كابول"؟

هذا الموسم الرمضاني يعتبر مو أفضل المواسم حيث إنه غني بعدد كبير من المسلسلات العظيمة، مثل لعبة نيوتن، ملوك الجدعنة، خلي بالك من زيزي".



في نهاية حديثنا.. ما الخطط الفنية المقبلة ؟

سوف نواصل استئناف مسلسل "إجازة مفتوحة"، بعد رمضان والعمل من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ومن إخراج محمد حماقي.





استطاع أن يخطف الأنظار فى هذا الماراثون الرمضاني، من خلال مشاركته في عملين مهمين، وهما "القاهرة كابول"، "هجمة مرتدة"، ولاقي إشادات كبيرة من قبل الجمهور على دوره فى المسلسلين، حيث قدم دور الشاب المصري الرومانسي الذى يحاول ويصبر من أجل حبه فى "القاهرة كابول"، ولعب دور ضابط المخابرات فى "هجمة مرتدة".حرص الفجر الفني، على محاورة الفنان الشاب نور محمود ليكشف لنا كواليس مشاركته فى كلا من "القاهرة كابول، هجمة مرتدة"، والجديد الذي يستعد له خلال الفترة المقبلة.وإليك نص الحوار..