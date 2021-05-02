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ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

الأحد 02/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك ، وسجل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه فالنسيايوم الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

على استاد "ميستايا" في فالنسيا ، وجه برشلونة صدمة كبيرة لمضيفه وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 - 2 ليواصل مزاحمة ريال مدريد في المركز الثاني بجدول المسابقة ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب.

 

وتخلص برشلونة سريعا من آثار الهزيمة 1 - 2 أمام ضيفه غرناطة في المرحلة الماضية ، وحقق الفوز الثمين ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة فقط خلف الريال ، وتجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل ثلاثة تعادلات في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم بادر فالنسيا بهز الشباك في الشوط الثاني بهدف أحرزه غابرييل باوليستا في الدقيقة 50 وسط احتجاج من لاعبي برشلونة بعد تدخل المدافع كوريا على الحارس مارك أندري تير شتيغن قبل تسجيل الهدف.

 

ورد برشلونة بقوة في الدقائق التالية من خلال ثلاثة أهداف سجلها ميسي في الدقيقتين 57 و69 والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 63 قبل أن يحرز كارلوس سولير الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 83 .

 

ورفع هذا الفوز معنويات لاعبي برشلونة قبل المواجهة المثيرة والمهمة مع أتلتيكو مدريد المتصدر يوم السبت المقبل والتي قد تحسم شكل المنافسة على لقب البطولة بشكل كبير.

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