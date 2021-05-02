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الري تكشف تفاصيل تعدي أحد الأشخاص على نهر النيل في مركز طلخا بالدقهلية

الأحد 02/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نهر النيل في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وقال "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد إن المتعدي قام بإلقاء عدد من الطوب على النيل من أجل عمل طبقات على المياه وضمها لمساحة أرضه.

وأضاف أن بعض الأعالي قاموا بالإبلاغ عن ما يقوم به هذا المتعدي بالإضافة إلى متابعة إدارات حماية النيل، وتم إزالة التعدي وتحميل المتعدي كل الرسوم الخاصة بإزالته، مؤكدًا أنه في حالة كان التعدي على النيل خطير يتم تحويل المتعدي مباشرة إلى النيابة العسكرية.

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