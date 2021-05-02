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موسيماني يضع مع جهازه المعاون خطة عبور غزل المحلة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وتحدث موسيماني مع الطاقم المعاون عن استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة المحدد لها مساء الغد.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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