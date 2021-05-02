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حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي

الأحد 02/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيز اللاعب.

 

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، ولكن بـ«جبيرة طبية»، خوفًا عليه من أي التحامات، وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة.

 

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية، بسبب إجرائه جراحة في ذراعه بعد إصابته مع المنتخب الوطني.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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