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تدريبات بدنية منفردة لثنائي الأهلي على هامش المران الجماعي للفريق

الأحد 02/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض جونيور أجايي وأيمن أشرف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات جري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ الثنائي تدريبات بدنية منفردة ضمن برنامجهما التأهيلي للتخلص من الإصابة التي أبعدتهما عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية. 

وغاب أيمن أشرف بسبب شكواه من خشونة في الركبة، بينما اشتكى جونيور أجايي من شد في العضلة الخلفية. 

ويؤدي الثنائي المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي قبل الانتظام تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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