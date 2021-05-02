محافظ البحر الأحمر: نستهدف تطعيم 114 ألف شخص من العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة



وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن معدل التطعيم يسير بخطى سريعة، حيث بدأت عملية التطعيم في الأسبوع الاول من إبريل، ووصل عدد من حصلوا على اللقاح حتى الآن إلى 26 ألف شخص.



ووجه محافظ البحر الأحمر، التحية لوزارة الصحة لتوفير مراكز تطعيم لقاح كورونا، منوها بأنهم بدأوا بتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، كاشفا أنه تم تطعيم 10 آلاف مواطن باللقاح في المحافظة.



قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم يستهدفون تطعيم 114 ألف شخص بلقاح كورونا ينتمون إلى القطاع السياحي، موضحا أنهم لن يقوموا بتطعيم العاملين في القطاع السياحي فقط، بل كل من يتعاملون مع السائحين بصفة عامة مثل سائقي التاكسيات، وأصحاب البازارات.