تحذير عاجل من وزارة الصحة للمصريين بشأن تناول الفسيخ في شم النسيم (فيديو)

وجه الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن تناول الفسيخ والأجسام المملحة والمدخنة خلال شم النسيم أو عيد الفطر المبارك.



وقال "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن وزارة الصحة قامت باستعدادات قوية في جميع المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال أي حالات والإجراءات الوقائية لضمان الاستعداد والحرص على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم.



وأضاف "الوزارة تتبنى سياسة الوقاية خير من العلاج بتوعية المستهلك وتقوم بتنفيذ حملات عديدة وقوية وتتخذ العديد من الإجراءات لمتابعة العاملين في هذه المنشآت وفحص المنتجات ظاهريا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويفضل أن تكون من الأماكن المرخصة والتي يتم متابعة الاشتراطات الصحية بها ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين بها وسحب عينات للصلاحية لها والذي يؤكد على سلامتها بنسبة 100%".



وتابع "أحذر من تناول الفسيخ بشكل عام لأن تناوله غير صحي لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، ولكن للناس المصرة على تناوله فيجب أن يتم شرائه من مكان آمن معروف يخضع للإشراف والرقابة".



واستطرد "التسمم يؤدي إلى ظهور أعراض تتمثل في حدوث جفاف في الحلق وصعوبة في البلع وازدواجية في الرؤية وصعوبة في التنفس عليه أن يتوجه إلى أسرع مستشفى أو مركز للسموم، وتقوم الدولة بتوفير المصل بالمجان والذي يكلف الدولة ما يقرب من 85 ألف جنيه وهذا المريض قد يأخذ أكثر من جرعة".

