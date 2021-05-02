Advertisements

بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند

الأحد 02/مايو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

صرح مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني أن الباب مفتوح أمام نجمي الفريق الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت قناة ARD الألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قريب للغاية من التوقيع مع سانشو في الصيف الماضي ولكن الشياطين الحمر لم يلبوا طلبات بروسيا دورتموند المالية للتخلي عن النجم الإنجليزي.

وقال زورك في تصريحات للقناة الألمانية:" لدينا بالفعل اتفاق جادون سانشو منذ العام الماضي بحيث يمكنه الرحيل عن النادي ولكن بشروط محددة ".

واختتم زورك تصريحاته قائلا:" مع ذلك، فنحن لا نملك إتفاق مع إيرلينج هالاند على الرحيل ".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 14 ساعة

٢٢ لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

منذ 37 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي