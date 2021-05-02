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"الصحة" تحذر: 10 أيام المقبلة هي الأخطر في انتشار كورونا (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إنه يوجد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض، منتقدا تهاون بعض المواطنين في الالتزام بهذه الإجراءات.

وشدد وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، على أنه يجب الحفاظ على المسافات الأمنة خلال صلاة التراويح، متابعا: "انهينا الأسبوع الوبائي الـ 17 والزيادة بكورونا بنسبة 10%.

وأكد جاهزية المستشفيات لاستقبال كل أعداد الإصابات بكورونا، موضحا أن فرق على أعلى مستوى في كل محافظات مصر لمتابعة استعدادات المستشفيات وتلبية كل الاحتياجات.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية أن أعداد إصابات كورونا غير مقلقة ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع الوصول إلى الحظر"، محذرا أن 10 أيام المقبلة هي الأخطر في انتشار كورونا؛ ولذلك لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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