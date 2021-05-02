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أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على انتشار صور لراقصة داخل أحد المساجد الرئيسية في المحافظة على "السوشيال ميديا".

وقال "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، "معرفش حاجة عن الموضوع ده، ومهتمتش افحصه".

ولفت إلى أن المسجد الذي تم التصوير به من المساجد الرئيسية بالمحافظة، حيث يعتبر مزار سياحي، ويدخله الأجانب لالتقاط صور به، معقبا: "مش هعرف مين فيهم رقاصة".

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