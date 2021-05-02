"أشرف حماد" رئيسًا لنادي الإدارة المحلية ببني سويف

تشكيل المجلس



ويشمل القرار تعيين أشرف حماد عبد المنعم رئيسا لمجلس الإدارة، ومجدى محمد عويس نائب لرئيس مجلس الإدارة، وعمرو محمود محمد محمود أمين الصندوق، وعمرو محمود محمد عبد الرحمن، ولمياء سعد محمد على، وعاشور فتحى عبد الرحمن، وليد صالح خليفة أعضاء، وأحمد وجدى مخلوف، ومحمد أحمد بشير أعضاء شبابة، وشيماء كرم أمين عضو نقابى.



نادى الإدارة المحلية



وشهد نادى الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف تطويرا حيث، يعتبر النادى المتنفس الوحيد لكل العاملين بالإدارة المحلية، حيث تم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى.



أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا رقم 177 لسنة 2021 بتعين مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية بمحافظة بنى سويف الغير عضو بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لمدة 4 سنوات على أن تنتهى مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس أو زوال سبب التعيين.